Финомбудсмен: совмещение в ОМС соцстрахования и коммерческого возможно через 10-15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Система обязательного медицинского страхования в РФ через 10-15 лет может перейти на принципы смешанного - коммерческого, индивидуализированного и социального страхования. Такое мнение озвучил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, выступая на ПМЭФ-2019.

"Со временем, я думаю, мы подойдем к такому состоянию, когда мы сможем применить принцип так называемой двойной страховой защиты. Я имею в виду, когда собственно оказание медицинской помощи может быть передано страховым медицинским организациям на коммерческой основе, то есть с индивидуальным определением тарифа в зависимости от каждого пациента. Но это, создавая проблему, что у людей может не хватать средств на покупку такого рода полиса, должно быть совмещено с социальным страхованием, которое будет играть в этой системе другую роль: не роль оплаты, как сегодня через фонды социального страхования оплаты медицинской помощи, а оплаты покупки этой индивидуальной страховки человеком", - сказал он.

Индивидуальное, коммерческое страхование более пригодно для оплаты медицинской помощи, чем социальное страхование, но оно дорогое, отметил Воронин.

"Совместив два эти принципа, возможно усилить роль страховых медицинских организаций так, как они этого хотят, их ответственность, безусловно <...> в регулировании предоставления и качества медицинской помощи, потому что покупку помощи будут осуществлять они, предоставление - они. Но чтобы человек мог ей воспользоваться, чтобы это было бесплатно, чтобы было доступно - эту функцию за собой оставит социальное страхования, но компенсировав человеку покупку этого медицинского полиса", - сказал он.

"Мы скоро, лет через 10-15 увидим совершенно другую, модифицированную систему социального страхования, я в этом уверен", - заключил он.