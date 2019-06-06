Законопроект о публичной финансовой отчетности внесут в Думу до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Законопроект о раскрытии публичной финансовой отчетности должен быть внесен в Государственную думу до конца текущего года. Об этом рассказал в четверг в ходе своего выступления на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Подготовлен законопроект по публичной финансовой отчетности - он сейчас на площадке правительства дорабатывается. В этом году, мы надеемся, его внесем в Госдуму и примем - внесем точно, я надеюсь, что и примем", - рассказал Торосов.

По его словам, раскрывать информацию должны будут как частные, так и государственные компании.

"Основные параметры - крупный бизнес от 10 млрд выручки должны будут раскрываться как частные, так и государственные [предприятия], раскрывать публичную финансовую отчетность. Переходный этап предусмотрен - [частный] бизнес только с 2023 года на обязательной основе, государственные органы с 2021 по 2023 годы <...> Есть одна оговорка - можно не раскрывать, если объясняешь. Есть возможность компаниям не раскрывать, но они должны будут объяснить, почему они не раскрывают", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что Россия в настоящий момент отстает по уровню раскрытия публичной финансовой отчетности от Китая и Бразилии. "Мы видим, что публичная финансовая отчетность очень важна для прозрачности, ответственности бизнеса для инвестиционной привлекательности бизнеса <...> У нас за все время по статистике на 2018 год всего 176 компаний когда-либо раскрыли публичную финансовую отчетность <...> В целом этого недостаточно", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.