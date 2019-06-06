Санкции повысили интерес российских компаний к инновационным разработкам "Сколково"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Международные санкции в отношении России повысили интерес российских компаний к инновационным разработкам резидентов Фонда "Сколково", сообщил в четверг ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления Фонда Игорь Дроздов.

"Санкции действительно повысили интерес к инновационным разработкам Сколково, к российским разработкам со стороны отечественных компаний.",- сказал он.

Дроздов отметил, что в силу сложившейся международной ситуации, российским компаниям в ряде стран сложно найти партнеров для совместной работы над новыми продуктами.

"В то же время российские стартапы активно внедряют свои разработки, к примеру, на китайском рынке. В частности, активно развиваются взаимоотношения с китайской компанией Huawei. Мы видим их одними из наших партнеров. Конкретные форматы сотрудничества сейчас обсуждаются", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.