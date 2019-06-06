Эксперт: в тепловую энергетику РФ требуется инвестировать около 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 2,5 трлн рублей требует инвестировать в тепловую энергетику Российской Федерации. Недостаточный объем инвестиций сказывается на состоянии сетей и энергоэффективности, сообщил журналистам генеральный директор, председатель правления крупнейшей российской угольной компании - Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") - Владимир Рашевский в рамках ПМЭФ-2019.

"В тепловую энергетику недоинвестировано 2-2,5 трлн рублей. Это недоинвестирование приводит к тому, что сети находятся в ветхом состоянии. Потери, за которые платит в итоге потребитель, достигают 20-30%, энергоэффективность находится на низком уровне", - сказал Рашевский на сессии "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация на ПМЭФ".

Рашевский отметил, что в настоящее время тарифы называются долгосрочными, однако существуют основания, по которым большинство из них можно пересматривать ежегодно.

"Если мы хотим инвестиции с горизонтом окупаемости в 15-20 лет, то принимать решения с горизонтом регулирования в один год - невозможно. Безусловно, существует фантастический потенциал в этом секторе, он сегодня составляет 2,5% от ВВП, выручка - 1,5 трлн рублей", - добавил он.

СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в семи регионах Сибири и Дальнего Востока. В СУЭК входят 18 разрезов, восемь шахт, девять обогатительных фабрик и установок, три порта, в которых компания является одним из основных акционеров. Компания является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок, а также крупным экспортером угля. Головной офис компании находится в Москве.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.