Потанин до 2023 года не ожидает конфликта в "Норникеле" из-за разногласий с "Русалом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава "Норникеля" Владимир Потанин не ждет развития акционерного конфликта с Олегом Дерипаской, основным владельцем "Русала", которому принадлежит 27,8% "Норникеля", как минимум до 2023 года, несмотря на разногласия сторон по дивидендам. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК, уточнив, что к 2023 году истечет срок действия 10-летнего акционерного соглашения, завершившего предыдущий конфликт.

"У нас [с Олегом Дерипаской] есть разные взгляды на стратегию компании, на объемы дивидендов. Это нормальные рабочие вопросы, которые возникают в любом акционерном соглашении. Поэтому я не считаю, что у нас есть конфликт и какие-либо проблемы - по крайней мере, до 2023 года, пока действует соглашение. Оно работает эффективно и позволяет все акционерные вопросы решать так, что ни компания, ни ее планы, ни ее финансовая устойчивость никак не страдают", - сказал он.

Дерипаска и Потанин имеют давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов, участию ГМК в инвестпроектах. После решения Романа Абрамовича о продаже акций "Норникеля" конфликт Дерипаски и Потанина обострился.

В 2012 году акционеры "Норникеля" подписали новое соглашение, которое предусматривало, в частности, значительные дивиденды, смену гендиректора и назначение на эту должность Потанина, а также вхождение в капитал ГМК структуры Романа Абрамовича, который сроком на пять лет, до декабря 2017 года, выступил гарантом соглашения. Оно также предусматривало пятилетний период lock-up, в течение которого стороны не могли менять размер своих пакетов в "Норникеле". Его действие истекло в декабре 2017 года, после чего Абрамович объявил о намерении продать свою долю. Дерипаска заявлял, что в интересах "Русала" остается сохранение действующего соглашения и продление срока lock-up.