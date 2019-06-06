Более 9 млрд будет вложено в строительство дороги и моста через реку Пур на Ямале

ТАСС, 6 июня. Стоимость строительства дороги Коротчаево - Уренгой и моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе составит 9,6 млрд рублей, большую часть суммы предоставит Газпромбанк. Соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ранее на Российском инвестиционном форуме было подписано соглашение, согласно которому Газпромбанк профинансирует строительство дороги Коротчаево - Уренгой и моста через реку Пур на Ямале. Сообщалось, что объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

"На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ямала, Газпромбанком и ООО "Региональная инфраструктурная компания" (ООО "РИК"). Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заемного финансирования в рамках проекта строительства автодороги Коротчаево - Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк", - говорится в сообщении.

Строительство моста, который свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, началось на Ямале в декабре 2018 года. Предполагается, что он обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части региона. Открытие моста запланировано на 2021 год, однако, как сообщал ранее глава региона Дмитрий Артюхов, работы могут быть завершены на год раньше срока.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.