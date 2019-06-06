Карачаево-Черкесия внедрит новый кадровый стандарт для экономического роста региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение о внедрении в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) регионального стандарта кадрового обеспечения в четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и руководитель Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills)" Роберт Уразов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесской Республики с Агентством стратегических инициатив и союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по вопросу развития профессиональных сообществ и рабочих кадров и введения кадрового стандарта", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, новый стандарт определит модель кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в регионе и позволит повысить инвестиционную привлекательность республики за счет высококвалифицированных кадров.

В рамках реализации соглашения, планируется наладить взаимодействие по кадровым вопросам между ведомствами, повысить кадровый потенциал в долгосрочной перспективе и привлечь новые кадры. Также планируется переподготовка кадров по мировым стандартам и требованиям рыка, систематизация современных практик управления и их распространение.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.