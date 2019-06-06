Греф: вопрос с продажей украинской "дочки" Сбербанка прояснится не ранее конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос с продажей украинской "дочки" Сбербанка может проясниться не раньше конца года. Об этом в интервью НТВ в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил глава банка Герман Греф.

"Пока обсуждается. Я думаю, что не раньше осени можно рассчитывать на какую-то понятную политику [украинских властей]. Мы для себя поставили знак вопроса до конца года. Скорее всего, до конца года мы попробуем начать консультации", - сказал он.

Говоря о своих ожиданиях от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, Греф отметил: "Я боюсь сейчас что-либо предсказывать. Пока все заявления весьма позитивны для бизнеса, у нас ожидания пока позитивные, но я боюсь сглазить... Мы ориентируемся на первые конкретные действия, они будут лучше всего свидетельствовать о том, какая будет политика".

Украинский Сбербанк находится под санкциями с марта 2017 года, когда Киев запретил ему любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. С тех пор Сбербанк безуспешно пытается продать свой бизнес на Украине, так как Нацбанк страны отказывается согласовывать эти сделки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.