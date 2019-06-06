Энергетика, информация и поиск путей к доверию. Итоги первого дня работы ПМЭФ

Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". На открытии ПМЭФ выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший мировых лидеров "проявить мудрость, чтобы мы вновь не скатились к холодной войне". По его мнению, раньше мир был двуполярным, потом стал многополярным, а теперь он хаотичен. Но именно сейчас, указал административный глава международного сообщества, "созрело понимание того, что нужно стремиться к более справедливой глобализации".

Традиционно на ПМЭФ обсуждались вопросы энергетики. Выступивший на одной из панельных дискуссий глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что давление на энергетические рынки возрастает. При этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США, сказал он.

Руководители мировых информагентств обсудили журналистику фактов, медиа в конфликтах, борьбу с фальшивыми новостями в ходе дискуссии "Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?" Позднее в рамках форума с главами информагентств встретился президент РФ Владимир Путин, назвавший встречу "разминкой" перед ПМЭФ.

Энергетика как оружие

Выступая в качестве основного докладчика на Энергетической панели, глава "Роснефти" отметил, что спрос на энергоресурсы в мире будет расти примерно на 1,5-2% в год до 2040 года. "К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. Поддержку спросу на нефть и нефтепродукты окажут как повышение уровня жизни в развивающихся странах и массовое распространение в них легкового транспорта, так и устойчивый спрос со стороны нефтехимии, которую мы видим как одну из основных точек роста в мировой энергетической отрасли", - сказал Сечин.

При этом он отметил возрастающее давление на энергетические рынки. "Главным возмутителем спокойствия" глава "Роснефти" назвал политику нынешней администрации США. "Мы видим, что ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции", - сказал он, отметив, что под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои", но и традиционные партнеры из числа союзников Америки.

Сечин высказал мнение, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. "Ряд комментаторов любит обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. Вместе с тем бесспорным фактом, реалией сегодняшней жизни является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют США", - сказал он, отметив, что безнаказанность санкционной политики США и отсутствие реакции мирового сообщества способствуют ее тиражированию на других энергетических рынках.

Устраняя конкурентов, США развивают собственную инфраструктуру и наращивают экспортный потенциал. "Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 млн баррелей в сутки", - отметил глава "Роснефти".

В поисках доверия

В последние годы взаимоотношения России и стран Прибалтики, следующих в фарватере американской и европейской политики санкций в отношении РФ, сильно ухудшились. Отношения характеризуются недостаточным уровнем доверия, при этом потенциал их сотрудничества весьма значителен, отмечают специалисты. Участники дискуссии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" обсудили возможности исправления ситуации.

Выступая на заседании, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил придерживаться прагматичного подхода, отметив, что Калининград не видит оснований для сворачивания сотрудничества с соседними государствами. "Да, есть вещи, по поводу которых вы не можете договориться - у вас разные позиции, диаметрально разные позиции. Но есть треки, по которым вы двигаетесь вперед, у вас есть пространство для маневра, для сотрудничества. Мне кажется, что такой подход, такой, достаточно прагматичный подход, - это как раз то, чего иногда не хватает в отношениях с прибалтийскими государствами", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на проводимую в отношении РФ политику санкций, наблюдается рост инвестиций из-за рубежа. Он отметил, что интерес к сотрудничеству с Калининградской областью проявляют бизнесмены из Литвы, Польши, Германии и других стран. Помимо технологического консалтинга в области новых разработок, бизнес из соседних государств инвестирует в разные сферы производства, отметил Алиханов. Он привел в пример литовскую компанию "Вичунай-Русь", работающую в городе Советск на границе с Литвой и являющуюся одним из лидеров на российском рынке, в частности в производстве крабовых палочек, сурими и дугой продукции. Алиханов также напомнил, что область успешно реализует программы приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей в сфере культуры, экологии, деловых связей.