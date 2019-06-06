Энергетика, информация и поиск путей к доверию. Итоги первого дня работы ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в первый день работы обсудили вопросы энергетики, взаимодействие стран-членов ШОС, а также роль СМИ в конфликтах.
Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". На открытии ПМЭФ выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший мировых лидеров "проявить мудрость, чтобы мы вновь не скатились к холодной войне". По его мнению, раньше мир был двуполярным, потом стал многополярным, а теперь он хаотичен. Но именно сейчас, указал административный глава международного сообщества, "созрело понимание того, что нужно стремиться к более справедливой глобализации".
Традиционно на ПМЭФ обсуждались вопросы энергетики. Выступивший на одной из панельных дискуссий глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что давление на энергетические рынки возрастает. При этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США, сказал он.
Руководители мировых информагентств обсудили журналистику фактов, медиа в конфликтах, борьбу с фальшивыми новостями в ходе дискуссии "Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?" Позднее в рамках форума с главами информагентств встретился президент РФ Владимир Путин, назвавший встречу "разминкой" перед ПМЭФ.
Энергетика как оружие
Выступая в качестве основного докладчика на Энергетической панели, глава "Роснефти" отметил, что спрос на энергоресурсы в мире будет расти примерно на 1,5-2% в год до 2040 года. "К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. Поддержку спросу на нефть и нефтепродукты окажут как повышение уровня жизни в развивающихся странах и массовое распространение в них легкового транспорта, так и устойчивый спрос со стороны нефтехимии, которую мы видим как одну из основных точек роста в мировой энергетической отрасли", - сказал Сечин.
При этом он отметил возрастающее давление на энергетические рынки. "Главным возмутителем спокойствия" глава "Роснефти" назвал политику нынешней администрации США. "Мы видим, что ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции", - сказал он, отметив, что под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои", но и традиционные партнеры из числа союзников Америки.
Сечин высказал мнение, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. "Ряд комментаторов любит обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. Вместе с тем бесспорным фактом, реалией сегодняшней жизни является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют США", - сказал он, отметив, что безнаказанность санкционной политики США и отсутствие реакции мирового сообщества способствуют ее тиражированию на других энергетических рынках.
Устраняя конкурентов, США развивают собственную инфраструктуру и наращивают экспортный потенциал. "Уже в 2020 году США станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году мощности по экспорту нефти и нефтепродуктов из США могут составить 9 млн баррелей в сутки", - отметил глава "Роснефти".
В поисках доверия
В последние годы взаимоотношения России и стран Прибалтики, следующих в фарватере американской и европейской политики санкций в отношении РФ, сильно ухудшились. Отношения характеризуются недостаточным уровнем доверия, при этом потенциал их сотрудничества весьма значителен, отмечают специалисты. Участники дискуссии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" обсудили возможности исправления ситуации.
Выступая на заседании, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил придерживаться прагматичного подхода, отметив, что Калининград не видит оснований для сворачивания сотрудничества с соседними государствами. "Да, есть вещи, по поводу которых вы не можете договориться - у вас разные позиции, диаметрально разные позиции. Но есть треки, по которым вы двигаетесь вперед, у вас есть пространство для маневра, для сотрудничества. Мне кажется, что такой подход, такой, достаточно прагматичный подход, - это как раз то, чего иногда не хватает в отношениях с прибалтийскими государствами", - сказал он.
Вместе с тем он отметил, что, несмотря на проводимую в отношении РФ политику санкций, наблюдается рост инвестиций из-за рубежа. Он отметил, что интерес к сотрудничеству с Калининградской областью проявляют бизнесмены из Литвы, Польши, Германии и других стран. Помимо технологического консалтинга в области новых разработок, бизнес из соседних государств инвестирует в разные сферы производства, отметил Алиханов. Он привел в пример литовскую компанию "Вичунай-Русь", работающую в городе Советск на границе с Литвой и являющуюся одним из лидеров на российском рынке, в частности в производстве крабовых палочек, сурими и дугой продукции. Алиханов также напомнил, что область успешно реализует программы приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей в сфере культуры, экологии, деловых связей.
При этом губернатор выразил сожаление, что "с 2012 года заморожена работа российско-литовского совета", подчеркнув, что в области не понимают причин прекращения работы этого органа. Кроме того, по его словам, область уже в течение двух лет не получает ответа от литовских властей на предложения о мосте через реку Неман и достраивающегося пункта пропуска через границу в районе города Советска. "Никакого сигнала до сих от них [литовских властей] обратного не получили, что, на наш взгляд, достаточно странно, потому что это объект, который нужен и Калининградской области, России, и Литве", - сказал он.
По просьбе властей Калининградской области были введены электронные визы для иностранцев. "Это бесплатные электронные визы, которые можно получать будет через интернет. Я очень надеюсь, что этот шаг <...> все-таки приведет к какому-то потеплению и желанию наших, в том числе прибалтийских партнеров, развивать и упрощать режимы передвижения наших граждан как в Калининградской области, так и в Литве, в Польше", - отметил Алиханов, уточнив, что в перечень внесено порядка 50 государств, граждане которых смогут пользоваться электронными визами для въезда в Калининград.
Электронные визы вводятся с 1 июля 2019 года, будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней. Власти области надеются, что благодаря этому новшеству вырастет турпоток.
Много лет организаторы ПМЭФ предлагали принять участие в форуме представителям прибалтийских государств, которые традиционно "не обращали внимания" на поступавшие приглашения. В нынешнем году можно считать, что "лед тронулся" - в работе ПМЭФ принимает участие министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас. На полях форума он встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Перед отъездом в Санкт-Петербург Аас заявил журналистам, что "очень важно иметь контакты, без них ничего не получится". "Но, конечно, наш главный интерес - обсудить в России вопросы транспорта. И речь не только о портах, но и о пассажирском транспорте", - сказал он, добавив, что для эстонско-российских отношений "важны визиты, которые проходят с глазу на глаз".
Краеугольный камень в информации
Ежегодно в рамках ПМЭФ проводятся дискуссии о роли СМИ в современном мире. В этом году главы мировых информагентств сошлись во мнении, что борьба с фейками остается краеугольным камнем в мире цифровой информации и высоких скоростей передачи данных.
Выступая в ходе дискуссии, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание, что когда используется термин "фейковые новости", следует держать в уме, что речь идет не просто о модном слове, но о лжи. "Ответственные медиа не должны врать своим читателям и своим клиентам", - подчеркнул он, добавив, что "в современном мире это не так просто, но мы должны показывать пример честности". При этом Михайлов выразил уверенность в том, что "конфликтов станет меньше, и мир будет развиваться не через разрушение, а через созидание".
Гендиректор IRNA Сейед Зиа Хашеми также считает, что СМИ не могут быть безучастными наблюдателями происходящих событий. "Я убежден, что СМИ должны играть конструктивную роль в международных отношениях, они должны помогать решать конфликты, более того они могут предотвращать потенциальные будущие конфликты", - сказал он.
Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита призвал коллег "снижать" национальную составляющую в освещении новостей. "Каждый защищает свою собственную страну, но при этом необходимо снижать эту степень приверженности, играть более объективную роль в освещении международных конфликтов", - указал он. Хироки Сугита также призвал основывать новости на фактах, "а не на эмоциях и настроениях". При освещении конфликтов, уверен глава Kyodo News, следует слышать и другие стороны.
Разминка перед стартом
Рабочий день руководителей информагентств на ПМЭФ продолжился на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В этом году мои встречи с гостями форума начинаются именно с вас, - отметил глава государства. - Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году".
Глава государства напомнил, что регулярно проводит встречи с главами международных информационных агентств. В прежние годы эти мероприятия, как правило, завершали рабочий график главы государства на ПМЭФ.
В организованной агентством ТАСС встрече, проходившей в Овальном зале Константиновского дворца в Стрельне, принимали участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гареа, главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deutsche Presse-Agentur Петер Кропш, гендиректор британского холдинга The Press Association Limited Клайв Маршалл, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гари Пруитт, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, гендиректор иранского информагентства IRNA Сейед Зия Хашеми, президент китайского агентства "Синьхуа" Цай Минчжао и президент, гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".
ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.