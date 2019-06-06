"Россети" инициируют разработку программы модернизации энергомощностей Кубани

КРАСНОДАР, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" инициирует на федеральном уровне разработку программы модернизации и строительства энергетической инфраструктуры Краснодарского края, соответствующая договоренность достигнута на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и гендиректором ПАО "Россети" Павлом Ливинским, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Кубань является емким промышленным регионом, и важно, чтобы эта отрасль развивалась. Мы выходим на то, чтобы со стороны правительства внести в Госдуму такую форму регулирования как долгосрочный тарифный контракт. В его рамках можно провести комплексную работу и на 10-летний период договориться о правилах инвестирования, сроках строительства объектов и модернизации мощностей, чтобы инвестпотенциал края не сдерживался их отсутствием", - цитирует Ливинского пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, что такая долгосрочная программа поможет решить проблему нехватки электроэнергии в регионе и определить четкие планы работы для инвесторов. "Сегодня 20% всех инвестпроектов в регионе невозможно реализовать из-за трудностей с подключением к электросетям. Краснодарский край испытывает острый дефицит энергомощностей. Зачастую инвесторам приходится самим строить подстанции, прокладывать линии электропередачи, это приводит к удорожанию стоимости инвестпроектов, а иногда и отказу от них", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации.

Для снятия инфраструктурных ограничений на Кубани необходимо реконструировать или заново построить не менее 50 электрических подстанций. Руководитель "Россетей" взял на отдельный контроль вопросы по модернизации 50 подстанций, добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.