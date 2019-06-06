Власти Крыма и Иркутска намерены в 2020 году наладить полеты между регионами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Крыма и Иркутской области намерены в 2020 году наладить авиационное сообщение между регионами, сообщил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов, после подписания плана мероприятий о межрегиональном сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящее время авиасообщение между Крымом и Иркутской областью отсутствует.

"Наши [жители Крыма] готовы ездить на зимний отдых в Иркутскую область, а жители Иркутской приезжать в Республику Крым летом. Но, пока у нас субсидируется достаточно небольшое количество категорий граждан, <…> в любом случае мы надеемся, что к будущему году мы наладим [авиасообщение]", - сообщил Аксенов журналистам.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что у регионов существуют прочные связи. В частности, три района Иркутской области и три района Крыма сотрудничают между собой, осуществляется культурный обмен. Театры из Иркутска приезжают на гастроли на полуостров, а в ближайшее время свои экспозиции в Иркутске планирует выставить ялтинский музей А. П. Чехова.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.