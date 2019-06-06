Число компаний в Калининграде снизилось после исключения недействующих из ЕГРЮЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Число предприятий, зарегистрированных в Калининградской области, снизилось после исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) недействующих фирм, а также компаний, не предоставлявших налоговую отчетность более года. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) губернатор области Антон Алиханов, комментируя сообщения СМИ о ликвидации в регионе более 6 тыс. компаний.

Ранее агентство РБК со ссылкой на международную аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщило, что в 2018 году в области закрылось 6809 компаний, а открылись в четыре с лишним раза меньше - 1548.

"Не совсем корректно сравнивать количество закрытых компаний с количеством открытых. Так как есть компании, которые закрылись самостоятельно, по причине, возможно, неблагоприятных условий, а есть компании, которые попали под "чистку реестра". Эти компании накапливались годами в ЕГРЮЛ", - сказал губернатор.

С конца 2018 года регистрирующий орган стал применять механизм принудительного исключения из ЕГРЮЛ организаций, по которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись об их недостоверности в течение более чем шести месяцев. Кроме того, налоговые органы в области реализуют свои полномочия по исключению из реестра организаций, не представляющих налоговую отчетность более одного года при отсутствии движения средств по расчетным счетам, пояснил Алиханов.

"Такая работа налоговых органов в первую очередь направлена на очистку бизнес-среды от компаний, использующих схемы недобросовестного ведения бизнеса, а организации, в свою очередь, получают возможность работать в равных условиях ведения бизнеса, в здоровой конкурентной среде", - отметил глава области.

По данным областного правительства, на первое апреля текущего года количество недействующих юридических лиц с признаком "недостоверность" в регионе составляет порядка двух тысяч. В отношение более чем 1,2 тыс. организаций приняты решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. За первый квартал 2019 года с признаком "недостоверность" из ЕГРЮЛ в области исключено порядка 240 организаций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.