"Роснефть" видит потенциал расширения поставок углеводородов из России в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" видит потенциал по расширению объемов поставок углеводородов в Китай в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон, выступая на II Российско-китайском энергетическом форуме на ПМЭФ-2019.

"Сегодня Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, с 2005 года поставки выросли пятикратно. Имеется существенный потенциал для дальнейшего расширения объемов поставок углеводородов в Китай и АТР как в среднесрочной перспективе, так и на долгосрочный период и, следовательно, для формирования надежного энергетического моста", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.