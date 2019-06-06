Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Kаpitel, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

Согласно материалам ко встрече, всего в ней принимают участие порядка 40 иностранных инвесторов, в том числе из Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Индии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Южной Кореи и Турции.

В частности, в мероприятии участвуют председатель совета директоров Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Халид аль-Фалех и президент Фонда "Шелковый пут" Ван Яньчжи.

С российской стороны во встрече также принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.