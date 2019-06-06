Мосбиржа фиксирует каждый месяц по 100 тыс. новых розничных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Благодаря появлению дистанционных каналов открытия счетов и развитию финансовых технологий Московская биржа ежемесячно фиксирует 100 тыс. новых розничных инвесторов. Об этом сообщила член правления - управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Появилась новая возможность открыть счет дистанционно, быстро, завести деньги на биржу, заключить сделку. К примеру, пять лет назад к нам приходило новых клиентов 150 тыс. в год. Новых розничных инвесторов россиян. В 2017 году - 250 тыс., в 2018 году - 700 тыс. А в этом году мы регистрируем по 100 тыс. новых клиентов в месяц", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что большинство новых инвесторов на биржу "приводит" банк, а не брокер, как было раньше.

"Примерно 75-80% [новых инвесторов] приходится на банки, оставшиеся - на брокеров. Эта картина тоже поменялась. Раньше розничного инвестора приводил брокер - примерно 35% приходилось на банки и 65% на брокера. Сейчас ровно наоборот. Мы видим что клиент идет из банка и идет дистанционным, диджитальным, новым каналом", - отметила Кузнецова.

Она также подчеркнула, что поскольку "в мобильных приложениях обычно ограничен перечень этих инструментов, розничный инвестор концентрирует свою активность на наиболее ликвидных акциях и облигациях, иболее надежных".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.