"Сириус" подписал соглашения на создание почти 50 региональных центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Число соглашений на создание в регионах РФ образовательных центров по модели "Сириуса" выросло до 47, сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной интеграции науки, образования и бизнеса.

"По поручению президента РФ во всех регионах создаются центры по модели "Сириуса". Сегодня мы подписали сорок седьмое соглашение", - сказала Шмелева.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ в четверг соглашение о создании центра подписали "Талант и успех" и правительство Московской области. Программы центра будут бесплатные. Отбор на обучение по направлению "Наука" будет проводить экспертный совет фонда на основании результатов участия в предметных олимпиадах, турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Центр создается в рамках нацпроекта "Образование".

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию. Региональные центры направлены на поддержку выпускников "Сириуса" и других одаренных детей, они работают в рамках его идеологии и помогают развиваться талантливым школьникам за пределами центра.

Образовательный центр "Сириус" открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.