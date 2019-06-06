Путин отметил тенденцию к снижению инфляции в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России, подчеркнув, что некоторый рост этого показателя в начале 2019 года был прогнозируемым и обусловлен повышением НДС на 2 процентных пункта.

"Что касается инфляции, то напомню, что в 2018 году она у нас составила для российской экономики очень неплохую цифру - 4,3%. В начале этого года она несколько подросла, но уже сейчас наметились тенденции к снижению. По данным Росстата с 28 мая по 3 июня, инфляция составила 0,01%, а с начала года - 2,4%, а в годовом выражении - 5,08%. Я думаю, что она имеет тенденцию к понижению", - сказал Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества.

Глава государств добавил, что небольшой рост был прогнозируемым "в связи с повышением НДС".

Путин пояснил, что власти "долго думали о том, что делать в связи с поиском источников финансирования обязательств государства в рамках национальных проектов". Он добавил, что нацпроекты представляют собой "очень масштабные мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, современных производств, цифровизации, с развитием здравоохранения, образования и других ключевых направлений, которые должны обеспечить высокие темпы роста и структурные изменения в экономике".

По словам президента, правительство пошло на повышение налога на 2 процентных пункта, понимая, "что это в известной степени отразится на экономическом росте, на инфляционных процессах". "Но мы исходили из того, что по мере начала реализации этих проектов, по мере вложения средств со стороны государства в инфраструктуру и другие сферы, которые напрямую зависят от государства, в том числе такие, которые создавали бы условия для ваших инвестиций, - что по мере этой работы и инфляция будет снижаться, и темпы роста [экономики] будут увеличиваться. Пока так и происходит, пока мы наблюдаем именно то, на что рассчитывали, пока мы не ошиблись в своих прогнозах", - резюмировал глава российского государства.

Профицит бюджета

За период с января по апрель профицит бюджета России составил 683 млрд рублей, сообщил Путин. "За январь - апрель 2019 года профицит федерального бюджета составил уже 683 млрд рублей, - сказал Путин. - На 1 апреля 2019 года положительное сальдо торгового баланса, по данным Банка России, - $45,5 млрд, а международные резервы достигли почти $500 млрд, $492,2 млрд".

Путин напомнил, что в 2018 году экономический рост составил 2,3%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. "Без всякого преувеличения можно сказать, что мы все трудности преодолели и встали на путь устойчивого развития и повышения темпов роста", - констатировал президент, напомнив, что перед Россией стоит задача не просто войти в пятерку крупнейших экономик мира, а обеспечить технологическое и пространственное развитие страны, повысить уровень жизни граждан.

Именно для этого, по словам Путина, и разворачиваются нацпроекты и программы, общий объем финансирования которых за шесть лет составит порядка $400 млрд из государственных средств и частных инвестиций.

Путин подчеркнул, что Россия приветствует участие иностранного капитала в реализации нацпроектов. "Предлагаем хорошие, надежные условия и современные механизмы сотрудничества", - сказал глава государства. Он привел мнение независимых экспертов, которые отмечают, что деловой климат в России меняется в сторону улучшения.

Президент также напомнил о том, что за несколько последних лет страна поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 121 места на 31-е. "Это такой серьезный, на мой взгляд, заметный прогресс, хотя мы понимаем, что этого не достаточно, мы будем работать над этим дальше", - заверил российский лидер.

Инвестиции по проектам РФПИ

Путин рассказал, что доходность по проектам, в которых принимает участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), превышает основные мировые индексы и составляет около 15% годовых.

"Хочу обратить на это ваше внимание, доходность инвестиций превышает основные мировые индексы, - сказал он. - Это около 15% годовых по всем проектам, в которых участвует РФПИ".

Глава государства отметил, что с 2011 года совместно с партнерами РФПИ проинвестировал свыше 1,5 трлн рублей в проекты, реализуемые практически во всех регионах России. Он уточнил, что целый ряд компаний и инвестфондов вместе с РФПИ уже направили средства на развитие медицинских центров, предприятия фармацевтической отрасли, в строительство и реконструкцию важнейших магистралей и т.д.