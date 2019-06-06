Замглавы МИД РФ: ПМЭФ покажет бизнесу из США, что в России можно и нужно работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Атмосфера Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрирует американскому бизнесу, что в России можно и нужно вести дела. Об этом в четверг в интервью ТАСС на полях форума заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Американские бизнесмены, которые находятся здесь давно и которые пришли надолго, у кого есть серьезные интересы и кому есть что терять, не будут просто так уходить из России под влиянием момента, - сказал он. - Мы надеемся, что именно атмосфера Петербургского форума даст понимание и более широкому кругу американских бизнесменов в отношении того, что с Россией можно иметь дело, и что в России можно вести дела. Не исключено, что глядя на других, сам американский бизнес сможет воздействовать на правительство США через свои лоббистские возможности".

При этом собеседник агентства отметил, что для американской стороны речь не идет о том, чтобы "дать России заработать", у американского бизнеса существуют совершенно конкретные выгоды от ведения дел в РФ. "Дайте заработать американцам, дайте рабочие места американцам, дайте возможности экспорта, дайте возможности отдачи от инвестиций, не замораживайте, не пресекайте - вот о чем идет разговор", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, американские компании, которые хотели принять участие в ПМЭФ, - а их порядка 120, уже находятся в Санкт-Петербурге. "На полях форума должно пройти несколько секций с участием американского бизнеса, состоится отдельный диалог по российско-американскому бизнесу, который, я надеюсь, будет продуктивным, - сказал Панкин. - На нем будут рассматривать ситуацию именно с точек зрения "политика или бизнес" или "и политика, и бизнес", рассуждать о том, как заинтересованным компаниям, имеющим долгосрочные интересы, масштабные вложения и серьезные планы в России, дальше вести дело, когда собственное правительство и государство, законам которого они должны подчиняться, ограничивает их возможности".