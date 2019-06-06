Выручка резидентов фонда "Сколково" за 2019 год может достичь 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд "Сколково" рассчитывает на выручку своих резидентов в размере 100 млрд руб. в 2019 году. Это на 10% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил ТАСС председатель правления Фонда Игорь Дроздов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рассчитываю, что по итогам 2019 года выручка резидентов составит не менее 100 млрд руб. в сравнении с 92 млрд руб. выручки за 2018 год. Но, конечно, это сложно точно прогнозировать, поскольку очень много различных факторов, серьезно влияющих на результат", - сказал он.

Дроздов отметил, что рост выручки обеспечивают прежде всего давно существующие в "Сколково" компании. "Мы рассчитываем, что новые стартапы, появляющиеся в инновационном центре, позволят сохранить положительную динамику ежегодного роста выручки", - отметил он.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.