Первый резидент ТОР в Галиче Костромской области начнет строительство завода в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) в Галиче Костромской области - фанерный комбинат ГК "Сегежа" - начнет строительство завода в конце лета, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор области Сергей Ситников.

"Они (ГК "Сегежа") уже ведут изыскательские работы, на выходе находится большой проект. Мы уже приняли все решения, которые позволяют инвестору в короткие сроки все реализовать. Выход на площадку, для того чтобы уже начинать работы - это конец лета этого года", - сказал Ситников.

Начать выпуск продукции планируется в 2021 году. "Мы надеемся на то, что к концу 2020 года будут завершаться пуско-наладочные работы, а 2021 год - это уже собственно выпуск широкоформатной фанеры, работа на рынок", - сказал Ситников. По словам главы региона, решается вопрос о строительстве служебного жилья для рабочих, которые будут задействованы на производстве фанеры.

"600 рабочих мест в небольшом провинциальном русском городке потребует привлечения специалистов в достаточно большом количестве. Мы с руководством "Сегежа" это обговорили. Они готовы построить рабочее общежитие - два здания, которые сегодня не используются, их переделают. И просим, чтобы ставку делали на возможность строительства жилья для своих работников - это могут быть и многоквартирные дома, и частные землевладения", - добавил губернатор.

ТОР в Галиче

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 января 2019 года подписал постановление о создании ТОР в Галиче. Якорным резидентом заявлен проект по строительству фанерного комбината. Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 8 млрд рублей. Города Галич и Мантурово в Костромской области включены распоряжением правительства РФ в перечень моногородов.

Градообразующим предприятием в Галиче является Галичский автокрановый завод. Ранее администрацией Костромской области было принято решение развивать в Галиче новые предприятия, прежде всего по лесопереработке, так как регион обладает достаточной сырьевой базой.