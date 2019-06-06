Глава Удмуртии предложил ввести налоговые льготы для инвесторов в спортивные объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Предприятия, инвестирующие в спортивную инфраструктуру в малых городах, должны получать налоговые льготы для увеличения прибыли, считает глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Нужны доработки фискальной модели для тех предпринимателей, которые готовы инвестировать в спортивную инфраструктуру. Если плавательный бассейн строится в Ижевске, несомненно, это отобьется, потому что население больше 600 тыс. человек. Но допустим, там, где жителей меньше 100 тыс., финансовая модель не работает", - сказал Бречалов на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход"

По его словам, при нынешней налоговой системе в малых городах инвестор не получает прибыли. Региональные меры поддержки инвесторов приводят к выпадению доходов, что вызывает вопросы у Минфина, отметил Бречалов.

"Мне не нужны доходы от тех, кто строит стадион, мне нужно, чтобы на стадион приходили дети и подростки и занимались спортом. Я не рассматриваю спортобъекты в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек как единицы экономики", - добавил он, уточнив, что готов предложить конкретные модели.

Бречалов предложил министерствам и субъектам уделить внимание подготовке компетентных спортивных менеджеров, которые будут создавать новые спортивные мероприятия и смогут поддерживать высокий интерес к ним.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.