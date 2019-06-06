"Ростелеком", Tele2 и Nokia будут совместно развивать 5G в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компании "Ростелеком", Tele2 и Nokia подписали на ПМЭФ-2019 меморандум о сотрудничестве в области развития 5G. Стороны создадут лабораторные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц в Москве и других городах России, говорится в сообщении Tele2.

"Договоренности направлены на дальнейшее развитие стратегического партнерства компаний в области 5G в России. Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере развития сетей связи пятого поколения, совместного тестирования, разработки и демонстрации различных сценариев использования 5G", - говорится в сообщении.

Компании планируют развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц на оборудовании Nokia семейства Airscale. Техническое решение поддерживает указанные частотные диапазоны, пилотные зоны будут развернуты в Москве и других регионах РФ.

"Нам крайне важно как можно быстрее приступить к строительству коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения, от которых зависит успешное развитие цифровой экономики, появление новых бизнесов, конкурентоспособность экономики и страны в целом. В ближайшее время "Ростелеком" и "Ростех" приступят к подготовке дорожной карты развития сетей 5G в России. Запуск пилотных зон, данные о их работе в реальных городских условиях - необходимый и важный этап подготовки к появлению 5G", - сказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Сотрудничество Tele2 и Nokia

Кроме этого в рамках форума Tele2 и Nokia заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры. "Стороны договорились об установке 35 тыс. базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе РФ. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G", - пояснили в пресс-службе компании.

Данное соглашение отдельно описывает подготовку к внедрению стандарта 5G. Компании договорились о создании совместных лабораторных зон 5G для демонстрации возможностей технологии и индустриального IoT. В испытаниях будут задействованы разработки исследовательского подразделения Nokia Bell Labs. Партнеры также сосредоточатся на развитии ряда направлений при внедрении новых технологий LTE Advanced Pro и 5G.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.