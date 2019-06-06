РФПИ и ближневосточные партнеры инвестируют в модернизацию космодрома "Байконур"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в партнерстве с ближневосточными инвесторами, АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и при поддержке госкорпорации "Роскосмос" инвестирует 87 млн долларов в проект модернизации инфраструктуры космодрома "Байконур". О заключении сделки объявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ.

Соответствующие документы были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Проектом предусмотрена модернизация пусковой площадки №1 космодрома ("Гагаринский Старт") и ее дальнейшая эксплуатация для запуска ракет-носителей семейства "Союз-2", - отмечается в пресс-релизе фонда.

Сообщается, что инвестиции РФПИ и партнеров позволят обновить наземную инфраструктуру крупнейшего космодрома в мире, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать лучшие отечественные космические технологии.