"Интер РАО" обеспокоена снижением экспорта электроэнергии в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Интер РАО" обеспокоена снижением объема экспорта электроэнергии из России в Китай, наблюдающееся в последние годы. Об этом сообщил глава Восточной энергетической компании (входит в "Интер РАО") Михаил Шашмурин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2019.

"Хочу отметить, что с 2018 года наметилась тенденция к снижению объемов покупки российской электроэнергии, что вызывает наше беспокойство, так как созданные сетевые межгосударственные мощности используются не полностью. Так в 2018 г. объем поставленной в Китай электроэнергии по всему экспортному сечению составил 3 млрд 109 млн кВт ч, что меньше объемов поставки в 2017 году. И в этом, 2019 году, наш китайский покупатель также заказал объем электроэнергии на уровне 2018 года", - сказал он.

Шашмурин также отметил, что с начала этого года Россия и Китай перешли на расчеты за российскую электроэнергию с долларов на китайские юани.

"Еще одним моментом наших отношений с "ГЭК Китая", который хотелось бы отметить, является переход расчетов на поставляемую электроэнергию с американских долларов на китайские юани с 1 января 2019 года", - подчеркнул он.