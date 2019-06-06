РФПИ и другие инвесторы вложат до $40 млн в онлайн-кинотеатра ivi

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Kонсорциум инвесторов, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company (ОАЭ), вложат около $40 млн в развитие крупного российского онлайн-кинотеатра ivi. Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, о соответствующей сделке объявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Закрытие сделки ожидается до конца июля 2019 года Среди других инвесторов также выступают Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital.

Отмечается, что в настоящее время ivi занимает 42% российского рынка онлайн-кинотеатров. Привлеченные инвестиции будут направлены на увеличение темпов роста бизнеса и дальнейшее укрепление положения компании на рынке онлайн-кинотеатров.

"Инвестиции РФПИ и партнеров направлены на поддержку и дальнейшее развитие крупнейшего игрока на российском рынке легального видео-контента, поставляемого потребителям онлайн. Мы видим уверенный рост этого сегмента на протяжении последних нескольких лет и рассчитываем, что с помощью наших инвестиций компания ivi сможет внедрить передовые технологические инновации в развитие платформы и увеличить зрительскую аудиторию. Мы также рады новой совместной инвестиции с фондом Baring Vostok, с которым нас связывают давние рабочие взаимоотношения", - цитирует пресс-служба слова Дмитриева.

ivi - российский онлайн-кинотеатр, аудитория которого превышает 40 млн уникальных пользователей в месяц. На ivi представлен самый широкий профессиональный каталог фильмов, сериалов и анимации. Всего каталог ivi насчитывает более 80 тысяч единиц контента.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.