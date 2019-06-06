Площадь объектов в инноцентре "Сколково" должна вырасти втрое к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов на территории инновационного центра "Сколково" должна вырасти к 2024 году в три раза - до 1,8 млн кв. м, в сравнении с 600 тыс. кв. м, введенными к концу 2018 года, сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления фонда Игорь Дроздов.

"Темпы строительства в инновационном центре выросли, становится проще привлекать индустриальных партнеров и инвесторов для строительства исследовательских центров и сопутствующей инфраструктуры. Есть понимание, исходя из существующей динамики, что в течение ближайших пяти лет площадь введённых в эксплуатацию объектов утроится по сравнению с 2018 годом. Если сейчас 600 тыс. кв. м, то в 2024 будет не менее 1,8 млн. Такая цель у нас стоит", - сказал он.

Дроздов отметил, что практически завершено строительство объектов за счет субсидий, "все остальные объекты должны быть построены инвесторами".

И сейчас задача в том, чтобы привлечь этих инвесторов на оставшиеся свободные участки. При этом важно, чтобы наши индустриальные партнеры и инвесторы в срок проектировали и в срок строили. Не всегда это происходит быстро, компании реализуют свои проекты в темпе, который им удобен с экономической и финансовой точек зрения", - сказал он.

О форуме

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.