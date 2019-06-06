Инвестор планирует вложить 13 млрд рублей в объекты молочного животноводства под Тверью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Кабош" планирует инвестировать в строительство молочно-товарных комплексов в Тверской области 13 млрд руб. Подробности проекта правительство региона и компания обсудили во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства области.

"На первом этапе предполагается строительство двух молочно-товарных комплексов на 4,3 тыс. голов крупного рогатого скота каждый, козьей и овечьей ферм по 5 тыс. голов каждая, телятников на 40 тыс. голов. Ожидаемый объем инвестиций - 13 млрд рублей. Также планируется создание производства сыра, финансирование проекта превысит 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил во время переговоров президент группы компаний Дмитрий Матвеев, сейчас "Кабош" рассматривает участки сельхозназначения в регионе, которые не используются, для заготовки кормов.

"Развитие АПК - один из приоритетов для экономики Верхневолжья. В регионе уже действуют крупные агропромышленные площадки, отрасль обладает большим потенциалом для инвестиций. Область готова поддерживать инвесторов, предоставлять им льготы", - отметил на встрече глава области Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.

"Кабош" - один из крупнейших агрохолдингов России, специализирующийся на производстве молока, сыров, а также выращивании овощей в закрытом грунте. В состав компании входит четыре предприятия на территории Псковской области.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.