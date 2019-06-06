РФПИ и Metro инвестируют до 650 млн рублей в развитие франшизы "Фасоль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и германская компания Metro Cash&Carry подписали соглашение, нацеленное на инвестподдержку партнеров программы франшизы "Фасоль". Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, о соответствующей сделке объявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что инвестиционные средства общим объемом до 650 млн рублей могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям на открытие ими малых и средних предприятий в торговле. Целью сотрудничества является создание механизма финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса в розничной торговле путем привлечения сторонних инвестиций третьих сторон.

"Развитие малого и среднего предпринимательства, предусмотренное соответствующим национальным проектом РФ, является одним из приоритетных направлений для инвестиций РФПИ. Совместные вложения с Metro создадут свыше 1,5 тыс. рабочих мест, подтолкнут развитие малых торговых форматов, стимулируют конкуренцию и индивидуальную предпринимательскую инициативу, одновременно расширяя возможность выбора для потребителей", - цитирует пресс-служба слова Кирилла Дмитриева.

Франшиза "Фасоль" - программа по развитию партнерской сети международной компании Metro, которая помогает предпринимателям открыть продовольственный магазин с нуля или же расширить ассортимент и повысить прибыль действующей торговой точки. В России франшиза была запущена в 2014 году в тестовом периоде, а с 2017 года начала свою работу в полноценном режиме.

О Форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.