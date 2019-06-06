Швейцарская компания АВВ займется внедрением передовых технологий в Калининграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области договорились о сотрудничестве в области внедрения передовых технологий в области повышения производительности труда и эффективного использования природных ресурсов со швейцарской компанией АВВ. Соглашение подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Антоном Алихановым и президентом АВВ в России Ириной Козловой, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Внедрение передовых решений ABB по автоматизации в Калининградской области будет направлено на повышение производительности труда в регионе, а также позволит создать инновационную инфраструктуру для освоения технологий "умного" города, транспорта, энергетики, эффективного комплексного использования земельных и водных ресурсов", - говорится в сообщении.

Будет также решаться задача модернизации непрерывных производств с использованием цифровых технологий и робототехнических систем ABB. Областные власти планируют обмен технологическим опытом с экспертами компании в рамках развития образовательных учреждений, в частности в подготовке высококвалифицированных ИТ-специалистов и инженеров.

Алиханов напомнил, что первое соглашение с АВВ область подписала на ПМЭФ в 2018 году. С тех пор компания открыла офис в Калининграде, получила статус резидента особой экономической зоны. "АВВ последовательно реализует заявленные обязательства и планы, создавая в нашем регионе стратегически важные для эксклавной экономики инжиниринговые компетенции", - привела пресс-служба слова губернатора.

АВВ открыла свой первый российский инжиниринговый центр в Калининграде в апреле текущего года. Согласно планам компании, более 100 инженеров новой технологической площадки будут развивать на этой площадке системный бизнес ABB, предоставляя сервис мирового уровня для металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, также морской промышленности.

О компании

Компания ABB занимается производством силового оборудования, электротехнической продукции, промышленной автоматизацией. Работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Компания имеет 130 летний опыт работы в развитии инноваций. АВВ лидирует в области цифровых технологий c четырьмя клиентоориентированными подразделениями - "Электрификация", "Промышленная автоматизация", "Электропривод" и "Робототехника и дискретная автоматизация", объединенных общей цифровой платформой ABB Ability.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.