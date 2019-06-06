ЛЭТИ и Союз "Автопром" помогут Ленинградской области готовить кадры для автопромышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" и Союз "Автопром Северо-Запад" заключили с правительством Ленинградской области соглашение о подготовке кадров для автопромышленного комплекса в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Сегодня важно учитывать актуальные тренды автопрома - инновационные виды транспорта, внедрение цифровых технологий производства. Совместные проекты ЛЭТИ и кластера позволят подготовить необходимые образовательные программы и перейти на новое качество образования по модели "школа - вуз - предприятие", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Представители областного правительства также отметили, что вуз и Союз "Автопром Северо-Запад" уже реализуют несколько совместных проектов - создают Центр оценки квалификаций с экзаменационными площадками на предприятиях Ленинградской области, а также детский инжиниринговый центр "Автопром Северо-Запад" на базе школы-технопарка "Кудрово".

Соглашение подписано Александром Дрозденко, ректором Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Виктором Шелудько и директором Союза "Автопром Северо-Запад" Майей Свиридовой. В рамках него планируется реализовать запуск непрерывных программ повышения квалификации и профориентации школьников. Как добавили в пресс-службе, это обеспечит предприятия области высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами, окажет содействие в локализации и запуске новых проектов на территории региона, повысит конкурентоспособность предприятий.