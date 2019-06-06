"Интер РАО" надеется на одобрение властями КНР продолжения работы над ТЭС на границе стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Интер РАО" рассчитывает, что правительство КНР примет положительное решение по вопросу продолжения работы над проектом строительства Ерковецкой ТЭС, которую предполагается построить на границе РФ и Китая. Об этом журналистам сообщил глава Восточной энергетической компании (входит в "Интер РАО") Михаил Шашмурин.

"Мы неоднократно направляли в Государственную электросетевую корпорацию Китая предложения продолжить совместную работу по данному проекту в том числе, предлагали изменить масштаб проекта, разбить его на этапы, рассмотреть разные условия реализации, учитывающие изменившуюся ситуацию в России и в Китае. Но до настоящего момента решить вопрос с "ГЭК Китая" не удавалось. А своим письмом в апреле 2019 года новый руководитель "ГЭК Китая" проинформировал о том, что для возобновления работы над проектом надо снова получать одобрение со стороны китайских правительственных органов", - сказал Шашмурин.

"Надеюсь, что китайские правительственные органы учтут все спектры Ерковецкого проекта и изменится подход к его оценке и дадут разрешение на продолжение совместной работы группы "Интер РАО" и "ГЭК Китая", - добавил он.

Шашмурин, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, отметил, что реализация этого проекта открывает новые возможности совместного сотрудничества между обеими странами.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия и Китай вернутся к вопросу разработки ТЭО строительства крупнейшей в России угольной Ерковецкой теплоэлектростанции (ТЭС) на границе двух стран.

Будущая мощность Ерковецкой ТЭС обсуждалась на 5-8 ГВт. Ввод станции позволил бы Восточной энергетической компании ("дочка" "Интер РАО") экспортировать в Китай 30-50 млрд кВт/ ч в год - до 5% от всей российской выработки. Позднее стало известно, что согласно обновленной схеме территориального планирования, утвержденного правительством РФ на период до 2030 года, проект Ерковецкой ТЭС предусматривает строительство 1200 МВт генерации с их вводом до 2020 года.

В ноябре прошлого года "Интер РАО" отмечала, что готова реализовать проект строительства Ерковецкой ТЭС на границе России и Китая при условии возврата инвестиций в проект и гарантии со стороны Китая выборки произведенной на станции электроэнергии. Речь может идти о строительстве теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью до 1 ГВт.

Совместное сотрудничество

В настоящее время группа "Интер РАО" ведет переговоры с китайскими партнерами по разным направлениям сотрудничества, добавил Шашмурин.

"Нам интересны проекты практически по всем направлениям в электроэнергетике, связанные как с новым строительством, так и с реконструкцией существующих объектов. Конечно, интерес вызывают проекты с использованием новых технологий в области производства электроэнергии, такие как возобновляемые источники, производство электроэнергии из отходов, а также локализациям на территории России производства оборудования с использованием передовых технологий", - сказал он.

Группа "Интер РАО" готова сотрудничать с китайскими компании как на территории России и Китая, так и в третьих странах, добавил он.