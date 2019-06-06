Диагностический онкоцентр стоимостью 50 млн рублей построят в Костроме к концу 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Костромской области намерены вложить 50 млн руб. в строительство центра диагностики онкологических заболеваний в столице региона, сообщил ТАСС губернатор области Сергей Ситников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы уже на областные деньги построим диагностический центр. Финансировать стройку будем за счет регионального бюджета, сумма более 50 млн рублей. Таким образом, у нас будет отдельный диагностический центр, а лечение будет выделено в мощный блок", - сказал Ситников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, центр создадут к концу 2020 года.

Также в Костроме к 2021 году построят и оборудуют новое здание онкологического диспансера. На эти цели из федерального бюджета выделено около 3 млрд рублей. "Мы для себя отдаем отчет - да, у нас будет ядро, где будет высокотехнологичное лечение заболеваний, но результат можно получить только при раннем выявлении, хорошей диагностической деятельности", - отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.