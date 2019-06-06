РФПИ и партнеры инвестируют в железнодорожного оператора "Нефтетранссервис" $300 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о совместных инвестициях с ведущими фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава. Сделку объявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета фонда. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

"Согласно достигнутым договоренностям, объем инвестиций фонда и партнеров составит $300 млн. Вырученные средства позволят НТС расширить парк подвижного состава, насчитывающий в настоящее время свыше 70 тыс. вагонов, и усилить позиции на рынке железнодорожной транспортной логистики", - отмечается в пресс-релизе фонда.

"Мы видим большие перспективы развития сегмента железнодорожной логистики в ближайшие годы. Благодаря инвестициям фонда "Нефтетранссервис" сможет предложить новые эффективные транспортные решения для ведущих российских предприятий топливно-энергетического комплекса, горнометаллургической отрасли и укрепит конкурентные позиции компании на рынке. Развитие железнодорожных перевозок позволит поддержать рост в других ключевых секторах российской экономики, успешно решать задачи, поставленные в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - отметил Дмитриев.