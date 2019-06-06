ФРДВ и ВЭБ-Лизинг профинансируют обновление подвижного состава на Сахалине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ВЭБ-Лизинг при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) планирует участвовать в обновлении железнодорожного подвижного состава на Сахалине. Соответствующее соглашение между фондом и компанией подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"ВЭБ-Лизинг планирует принять участие в открытом аукционе, объявленном ОАО ТД "РЖД", по обновлению подвижного состава сахалинских железных дорог. Проект планируется реализовать при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ). Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и генеральный директор ВЭБ-Лизинг Артем Довлатов", - говорится в сообщении пресс-службы ФРДВ.

Общая стоимость проекта составит до 788,2 млн рублей. ВЭБ-Лизинг и ФРДВ на эти средства планируют приобрести три современных рельсовых автобуса отечественного производства и в дальнейшем передать их в лизинг АО "Пассажирская компания Сахалин" - перевозчика дальнего и пригородного железнодорожного сообщения в Сахалинской области. Рельсовые автобусы заменят японские дизель-поезда образца 1986 года, которые эксплуатируются сегодня на сахалинской железной дороге.

Новый подвижной состав предназначен перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Он может эксплуатироваться в условиях экстремальных температур, что важно для Дальнего Востока. Отмечается, что проект позволит улучшить транспортное обслуживание для более полумиллиона сахалинцев, которые ежегодно пользуются дальним и пригородным сообщением.

"Фонд уже инвестировал в проекты на Сахалине более 10 млрд рублей. Это почти треть от общего объема инвестиций фонда в приоритетные проекты на Дальнем Востоке", - приводят в пресс-службе слова гендиректора ФРДВ Алексея Чекункова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.