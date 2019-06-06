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ПМЭФ-2019

Путин: Китай проявил интерес к развитию искусственного интеллекта вместе с Россией

Среди проектов глава государства упомянул формирование совместно с МГУ центра искусственного интеллекта
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© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай проявляет интерес к совместному с РФ развитию искусственного интеллекта. Об этом глава государства рассказал на встрече с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций.

"Среди проектов РФПИ в сфере цифровой экономики - формирование вместе с Московским государственным университетом центра искусственного интеллекта с конкурентными, удобными условиями для работы ученых, инженеров и программистов, - отметил он. - Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому интерес".

Путин подчеркнул, что видит широкое пространство для сотрудничества в сфере развития цифровых и "сквозных" технологий. "Высокотехнологичные рынки растут очень стремительно, по экспоненте", - добавил он.

Президент отметил, что Россия готова расширять взаимодействие с иностранными инвесторами в сфере образования, здравоохранения, транспорта, инфраструктуры, создания современной городской среды, повышения эффективности предприятий и производительности труда. "Здесь необходимы и серьезные инвестиции, и значительный опыт реализации масштабных программ развития, которым вы обладаете", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайПМЭФ-2019
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