Депутат допустил корректировку долевого законодательства после перехода на эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Законодательство о долевом строительстве будет корректироваться после того, как жилищная отрасль перейдет на новую систему финансирования с помощью счетов эскроу. Такое мнение высказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Мы сейчас подошли к рубежу, когда переход на эскроу не добровольное, а обязательное дело. Так, что могут появиться какие-то вопросы, которые требуют своей настройки. Более того, у нас еще есть ряд вопросов, которые не решены", - сказал Николаев.

Депутат уточнил, что в частности речь идет о деятельности жилищно-строительных кооперативов. "ЖСК о это многоликий Янус сегодня. Есть очень разнородные ЖСК, как они действуют, мы пока не очень понимаем, поэтому нам нужно навести в этом порядок", - пояснил Николаев.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.