{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" и "Новатэк" создадут СП по разведке и добыче нефти и газа в Арктике

"Газпром нефть" и "Новатэк" уже имеют опыт сотрудничества в рамках совместных предприятий, одно из них - "Арктикгаз"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Новатэк" хотят создать совместное предприятие по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа для работы в Арктике. Соглашение о намерении было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает "Газпром нефть".

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Новатэк" является для нас давним и надежным партнером. Сегодня мы изучаем возможности для новых совместных проектов с потенциальным большим синергетическим эффектом. Подписанное соглашение подтверждает намерение двух компаний объединять усилия для экономического освоения российской Арктики", - отметил Дюков.

"Газпром нефть" и "Новатэк" имеют давнюю историю сотрудничества, в том числе в рамках совместных предприятий. Одно из них - "Арктикгаз", находится в паритетном управлении, владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.

В совместном предприятии "Нортгаз", занимающемся разработкой и освоением газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения, "Газпром нефть" является доверительным управляющим акций, контролируемых "Газпромом".

Теги
РоссияАрктика сегодняПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День первый
XXIII ПМЭФ состоится 6-8 июня
Читать полностью