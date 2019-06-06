"Газпром нефть" и "Новатэк" создадут СП по разведке и добыче нефти и газа в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Новатэк" хотят создать совместное предприятие по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа для работы в Арктике. Соглашение о намерении было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает "Газпром нефть".

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Новатэк" является для нас давним и надежным партнером. Сегодня мы изучаем возможности для новых совместных проектов с потенциальным большим синергетическим эффектом. Подписанное соглашение подтверждает намерение двух компаний объединять усилия для экономического освоения российской Арктики", - отметил Дюков.

"Газпром нефть" и "Новатэк" имеют давнюю историю сотрудничества, в том числе в рамках совместных предприятий. Одно из них - "Арктикгаз", находится в паритетном управлении, владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.

В совместном предприятии "Нортгаз", занимающемся разработкой и освоением газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения, "Газпром нефть" является доверительным управляющим акций, контролируемых "Газпромом".