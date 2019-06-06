Северный обход Твери обеспечит высокоскоростной проезд между Москвой и Санкт-Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Тверской области и руководство государственной компании (ГК) "Автодор" обсудили на Петербургском международном экономическом форуме строительство северного обхода города Твери, который создаст предпосылки для развития региона и условия для высокоскоростного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства Тверской области.

Проектирование третьего участка платной автомобильной трассы М-11 (Москва - Санкт-Петербург) - северного обхода Твери - включено в генеральный план города в 2019 году. Общая протяженность новой трассы М-11 составит 669 км, она в основном пройдет параллельно существующей автодороге М-10 "Россия" в обход всех населенных пунктов. После сдачи М-11 в эксплуатацию проезд между Москвой и Санкт-Петербургом займет не более 5,5 часов.

"Строительство северного обхода города Твери, третьего этапа скоростной трассы М-11, имеет приоритетное значение для региона. Развитие экономики - будь то сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес, туризм - неразрывно связано с хорошими, удобными инфраструктурными решениями. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, а также мостовые переходы. Это позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью", - привела пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

По данным ведомства, ввод в эксплуатацию северного обхода Твери важен для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Тверской области.

Как рассказал на встрече председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, в 2019 году будет открыто движение по участкам трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, по мосту через Шошу, по 7-му и 8-му участкам на выезде из Санкт-Петербурга. "С вводом новых участков трафик будет только увеличиваться. Существующий обход Твери в перспективе может не справиться с этим потоком, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.