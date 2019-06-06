Эксперты: бизнес целесообразно привлекать в сферу экотуризма при наличии инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Привлечение бизнеса в сферу экотуризма возможно только при наличии в заповедниках и других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) соответствующей инфраструктуры. Такое мнение высказал на сессии "В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампредседателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

"Бизнес можно привлекать. Заповеднику очень тяжело осуществлять сервис. Может быть, [стоит] просто давать эту инфраструктуру, созданную за бюджетные деньги или деньги спонсоров, бизнесу уже для выполнения сервисных функций. Но надеяться, что бизнес построит сам эту инфраструктуру, в отношении которой непонятна окупаемость, [не приходится]", - отметил Чуйченко.

По его словам, особенность экотуризма в ООПТ состоит в том, что, "с одной стороны, нужно сохранить [природу], а с другой - показать". "Зачастую задача сохранения исключает задачу показа или же показывать надо с ограничениями. Бизнес такими подходами руководствоваться не сможет <…> Вопрос формирования инфраструктуры надо решать за счет бюджетных денег и средств общественных организаций", - добавил зампредседателя правительства РФ.

Он также подчеркнул, что на многих ООПТ массовый туризм сложно организовать. "Я бы воздержался говорить о массовом туризме, потому что массовый туризм создать в таких местах тяжело - например, по Бикину (река на Дальнем Востоке, протекает по территории одноименного национального парка - прим. ТАСС) можно проехать только на лодке-плоскодонке, длинной как индейские пироги", - сказал Чуйченко.

По мнению гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, вложение денег в заповедник для бизнеса - это "безвозвратные потери", которые можно окупить только заработком на сервисе. "Если люди решили вложиться в экотуризм, они должны создать точку притяжения - экологические тропы, а зарабатывать на сопутствующем бизнесе в виде сервиса, создания крупных объектов инфраструктуры за пределами заповедников и национальных парков", - отметил он.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова подчеркнула, что отсутствие утвержденных стандартов экологических троп и создания объектов инфраструктуры, утвержденных на государственном уровне, является проблемой для развития экологического туризма в России. "Надо, безусловно, разрабатывать и утверждать требования к структуре обустройства экологических троп, к объектам инфраструктуры, создание которых возможно было бы на прилегающих территориях. Нужно также проработать механизмы государственно-частного партнерства [для развития ООПТ]", - добавила Догузова.

Нужны ли туристы заповедникам

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев считает, что экологический туризм важен для заповедников и национальных парков. "Без развития экологического туризма, без получения от него доходов мы не сможем сохранить эталоны природы. Заповедник и национальный парк - это некий музей, но, как мы знаем, большая площадь музея - это хранилище, и не всегда в выставочных залах показывают оригиналы экспонатов. Здесь просто есть недопонимание между ООПТ и бизнесом, который старается развивать экотуризм, потому что в принципе для нужд экологического туризма не нужна вся территория заповедника и не нужен весь нацпарк. Достаточно 3-5% от территории, чтобы покрыть все нужды в экотуризме", - отметил Арамелев.

Он также добавил, что развитие инфраструктуры экологического туризма позволит дать импульс к развитию волонтерства в национальных парках и заповедниках.

По мнению губернатора Ленинградской области - председателя правительства региона Александра Дрозденко, власти, а также представители заказников и заповедников должны создать условия для того, чтобы бизнес мог работать на территории ООПТ. Это важно не только в плане получения прибыли, но и в плане защиты природы. "Лучше так, чем по-другому, потому что возникают стихийные туристические стоянки, которые, кроме пожаров и мусора, нам ничего не оставляют <…> Мы должны через взаимоотношения властей, экологических организаций пустить бизнес в ООПТ, впустить их в природу, но по своим правилам, и турпотоки пустить по своим правилам, а Ростуризм должен нам помочь эти правила единые разработать", - отметил он.

Директор национального парка "Бикин" Алексей Кудрявцев, в свою очередь, отметил, что развитие экотуризма в национальных парках может поддержать местное население. "Появились перспективы, чтобы местные жители не уезжали, а думали о том, как вместе с национальным парком развивать эту территорию сегодня", - отметил он, говоря об опыте работы национального парка "Бикин".