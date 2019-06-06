Зубков назвал Миллера единственным топ-менеджером, который может справиться с "Газпромом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков опроверг слухи о возможной отставке Алексея Миллера с поста главы компании. В интервью телеканалу "Дождь" Зубков заметил, что Миллер единственный топ-менеджер, который может справиться с такой компанией, как "Газпром".

"Вообще непонятно, зачем эта информация была выпущена и кто как бы "владелец" этой информации. Внутри компании спокойная рабочая обстановка, мы все поражены, что такая вышла вдруг "новость". Никто в компании - ни сам председатель правления, никто из членов правления, совет директоров не принимал участия в этой, извините, "новости". И мы считаем, что этого не может быть. Я думаю. что Алексей Борисович - это такой эффективный руководитель, я его знаю еще со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга начала 90-х. Ну нет такого сегодня руководителя, который мог бы справиться с такой компанией, как "Газпром", - сказал Зубков.

Он отметил высокую эффективность компании под руководством Миллера. "Самая высокая стоимость акций, капитализация компании поднялась, и это на фоне всяких негативных событий, которые связаны со всеми рынками", - подчеркнул Зубков.

Финансовые показатели "Газпрома"

Совет директоров "Газпрома" 21 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию (более чем вдвое выше, чем по итогам 2017 года).

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по МСФО в 2018 году выросла в два раза по сравнению с 2017 годом и составила 1,46 трлн рублей. По РСБУ показатель увеличился в 9,3 раза - до 933,1 млрд рублей. Таким образом, дивиденды "Газпрома" за 2018 год могут составить 27% чистой прибыли по МСФО или 42% чистой прибыли по РСБУ.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.