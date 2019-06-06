Компания "ТЭК-Торг" поможет повысить знания госслужащих Кировской области в сфере закупок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг" и Кировская область договорились о сотрудничестве в сфере повышения прозрачности госзакупок и совершенствования качества знаний госслужащих о закупках. Об этом в четверг рассказал журналистам гендиректор АО "ТЭК-Торг"Дмитрий Сытин после подписания соглашения с губернатором Кировской области Игорем Васильевым на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы благодарны, что коллеги доверяют нашей площадке проведение закупок. Уверен, что соглашение послужит новому этапу наших отношений, прежде всего, в продвижении товаров производителей Кировской области. Мы реализуем ряд цифровых сервисов, а также реализуем проект федерального тестирования для повышения качества знаний госслужащих в области закупок, что также послужит на благо Кировской области", - сказал Сытин.

Как пояснил ТАСС Игорь Васильев, соглашение касается информационного взаимодействия и методической поддержки заказчиков Кировской области. "Несмотря на то, что мы подписываем [соглашение] в бумажном виде с площадкой, которая предоставляет электронные услуги, думаю, это позволит нам поднять на новый уровень прозрачность процедуры государственных закупок, сделать процедуру понятной и удобной для всех участников и способствовать цифровизации экономики", - сказал Васильев.

АО "ТЭК-Торг" - федеральная электронная торговая площадка для проведения государственных закупок, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. Акционером АО "ТЭК-Торг" является созданная в 2008 году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.