Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,98-1,27%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,98%, до 2728,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,27%, до 1319,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск снизился на 0,41%, до 65,13 рубля, курс евро вырос на 0,21%, до 73,528 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,14%, до $60,63 за баррель.

Российский рынок акций в четверг показывает рост на фоне умеренного восстановления нефтяных котировок, позитивного внешнего фона, а также под влиянием новостного потока с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Рынок положительно оценивает перспективы соглашений в энергетической сфере с Китаем, добавил Дейнека. В первый день ПМЭФ можно выделить ряд важных соглашений в энергетической сфере с участием российских компаний - "Русгидро", "Новатэк", Газпромбанк и "Сибур", с одной стороны, и гигантами из Поднебесной Power China и Sinopec - с другой.

В "БКС Премьер" полагают, что с учетом общей стабилизации глобальных риск-аппетитов в пятницу индекс Мосбиржи может войти в зону 2740-2750 пунктов.

Аналогичного ориентира по индексу Мосбиржи на пятницу также придерживается аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин, прогнозируя диапазон 2700-2750 пунктов. Он отметил, что преобладают и шансы повышения цен на нефть. Прогнозный диапазон "Фридом Финанс" пятничного закрытия курса доллара США составляет 65,12-65,33 рубля.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что пара рубль/доллар стабилизировалась в диапазоне 65,00-65,5 и пока поводов для выхода из сложившейся консолидации не видно.