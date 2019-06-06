"Газпромнефть" и "Зарубежнефть" создадут СП для разработки "трудной" нефти в ХМАО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпромнефть" и "Зарубежнефть" создают совместное предприятие для поиска, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, включая нетрадиционные углеводороды. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает "Газпромнефть".

После закрытия сделки доля "Газпромнефти" в СП составит 51%, "Зарубежнефти" - 49%. В портфель активов совместного предприятия войдут лицензионные участки "Салымский-3" и "Салымский-5", расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Программа геологоразведочных работ СП рассчитана до 2023 года. Уже в 2019 году на участках "Салымский-3" и "Салымский-5" начнутся работы по 3D-сейсмике на площади почти 700 кв. км и бурение первых поисковых скважин. Партнерам предстоит уточнить геологические характеристики и ресурсный потенциал данных активов. С учетом имеющейся информации их запасы могут относиться к категории трудноизвлекаемых и включать нетрадиционные углеводороды", - сказано в сообщении.

"В рамках нового совместного предприятия нам предстоит определить стратегию освоения салымских участков, используя уникальный российский и зарубежный опыт партнеров по работе с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными ресурсами", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпромнефти" Вадим Яковлев.

"Совместное применение наработанных компетенций двух компаний в рамках данного проекта позволят участникам значительно прирастить ресурсную базу и получить дополнительный опыт освоения трудноизвлекаемых запасов", - отметил генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

"Газпромнефть" и "Зарубежнефть" успешно сотрудничают в рамках Карбонатного консорциума, который был создан в ноябре 2017 года.