Около 500 млн рублей инвестируют в создание производства автокомпонентов в Ульяновской ОЭЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области и компания International Aluminium Casting Sweden AB на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании производства автокомпонентов в особой экономической зоне (ОЭЗ) региона.

"Производство автокомпонентов разместится на территории портовой ОЭЗ в Ульяновской области. Объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано порядка 70 рабочих мест для жителей региона. Для нас очень важно, что международный партнер остановил свой выбор на нашем регионе, завод в Ульяновске станет первым производством этой шведской компании в России", - цитирует пресс-служба Корпорации развития Ульяновской области главу региона Сергея Морозова.

Отмечается, что строительство начнется в сентябре 2019 года и завершится через 12-15 месяцев. Первым клиентом предприятия будет компания Volvo.

Компания International Aluminium Casting Sweden AB является поставщиком продукции из алюминия, более 40% ее изделий составляют автокомпоненты для грузовых машин и автобусов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.