Греф заявил, что потерял часть биткойнов с кодами от них в кошельке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф инвестировал в криптовалюту собственные средства, но потерял часть из приобретенных биткойнов в кошельке вместе с кодами. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос журналиста, были ли у него собственные биткойны.

"Были. Я инвестировал в них не для накопления? Я покупал биткойн, когда он стоил 1,5 или $5, - я тогда же делал какие-то покупки. Потом, когда он стал стоить огромных денег, я пришел к выводу, что футболки, которые я покупал за биткойны, теперь стоят годового состояния. А часть биткойнов я просто-напросто потерял где-то в кошельке вместе с кодами от него", - сказал он.

Греф отметил, что его радует уход "хайпа" с рынка блокчейна. "Осталась нормальная работа с технологией блокчейна, который имеет хорошие перспективы", - добавил Греф.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыты".