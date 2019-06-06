Завод по производству СПГ планируется построить в Курганской области в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Группа ОЗ" планирует построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Курганской области в 2020 году. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора региона Вадим Шумков и гендиректор компании Григорий Шифрин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы региона.

"В 2020 году компания "Группа ОЗ" намерена реализовать проект строительства завода по переработке природного газа мощностью 45 тыс. тонн в год на территории Курганской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве врио губернатора региона Вадим Шумков подписал с генеральным директором компании Григорием Шифриным. Произведенное новым предприятием топливо - СПГ", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что мощности завода хватит для ликвидации дефицита данного продукта в регионе, а также для экспорта в Китай и Казахстан. "Там несколько десятков рабочих мест, порядка 1 млрд рублей капитальных инвестиций, но пока это только начало работы. <…> Надеюсь, что все стороны отработают обязательства, а мы в течение года-полутора максимум получим небольшое, но крепкое новое производство в Курганской области", - приводит пресс-служба слова Шумкова.

По словам председателя совета директоров компании Константина Колесникова, компания также намерена оказать поддержку детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и помочь развитию бизнес-проектов в регионе.

"Группа О3" - компания, производящая защитные материалы и оказывающая промышленный сервис для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.