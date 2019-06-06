Чуйченко: основным инвестором в развитие заповедников в России должно быть государство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Основным инвестором в развитие заповедников в РФ, включая туристическую инфраструктуру, должно быть государство. Такое мнение озвучил журналистам в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

"Надо искать золотую середину. И в этом смысле здесь есть определенная проблема в плане привлечения бизнеса. Мы сейчас дискутировали и пришли к выводу, что бизнесу пока в этих условиях очень тяжело говорить об эффективности в произведенных инвестициях, и поэтому мы полагаем, что основная нагрузка на инвестиции в заповедники, на формирование в том числе туристической инфраструктуры, должна ложиться на средства бюджета, ну и, наверно, на средства [ряда] некоммерческих организаций", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.