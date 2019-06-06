Переход хакасского Черногорска к теплоснабжению от ТЭЦ приведет к росту тарифов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Перевод теплоснабжения Черногорска - второго по величине города в Хакасии, где проживает 80 тыс. человек, - от городских котельных на Абаканскую ТЭЦ (принадлежит СГК) приведет к росту тарифов для населения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Город расположен в 16 км от Абакана. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. Тогда власти региона выделили на закупку угля 2 млн рублей, еще на 8 млн рублей, по договоренности с правительством региона, уголь поставила СГК, которая занимается теплоснабжением Абакана. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017 - 2018 гг.

"Скорее всего да, приход такого надежного инвестора предполагает ремонт теплосетей, которые в Черногорске находятся в крайне изношенном состоянии, это - вложение, и это, безусловно, повлияет на тарифы", - сказал Коновалов, добавив, что максимальный рост тарифов на теплоснабжение возможен до 25%.

По словам Коновалова, переговоры с СГК находятся в финальной стадии. "В ближайшие дни мы выйдем на какое-то соглашение", - отметил глава региона.

Ранее ТАСС сообщал, что перевод потребителей Черногорска на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ оценивается в 2,5 млрд рублей. Эти средства нужны на реконструкцию ТЭЦ и установку нового оборудования.

СГК - энергетический холдинг, осуществляющий деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей, Хакасии, Тувы. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и горячего водоснабжения потребителям.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций форума при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.