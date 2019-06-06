Иностранные инвесторы заявили Путину о желании участвовать в нацпроектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг заявили о желании вкладывать средства в национальные проекты РФ. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам этой встречи.

"Завершилась крайне успешная встреча с крупнейшими инвесторами мира, которые управляют капиталом в общем объеме более $15 трлн, это 20% от всех активов, которые существуют в мире. И эти инвесторы подтвердили РФПИ свою заинтересованность [в участии] в национальных проектах в России. Многие из инвесторов называли конкретные национальные проекты, такие как здравоохранение, а также проекты, которые они планируют реализовывать", - сказал Дмитриев.

Глава фонда добавил, что инвесторы поделились опытом своих стран, в том числе по развитию технологий, развитию сферы здравоохранения и инфраструктуры. Также, по словам Дмитриева, инвесторы высоко оценили то, что Россия "выступает за позитивное развитие мировой экономики в рамках ВТО, за то, чтобы не было торговых войн, которые несут значительный риск замедления мирового ВВП".

"Также инвесторы высоко оценили взаимодействие в рамках майских указов президента совместно с теми инвестиционными платформами, которые создал РФПИ с Китаем, Японией, Саудовской Аравией и многими другими странами", - добавил Дмитриев. Он также рассказал, что на встрече обсуждались уже реализованные или реализуемые этими инвесторами проекты в России.