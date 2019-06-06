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ПМЭФ-2019
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Роскомнадзор примет решение по Twitter и Facebook в январе

Глава ведомства Александр Жаров также надеется на появление альтернативных блокировке механизмов реагирования в отношении нарушителей закона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Решения в отношении американских компаний Twitter и Facebook, от которых требуется локализация баз данных российских пользователей на территории РФ, будут приняты в январе 2020 года. Роскомнадзор рассчитает на введение крупных штрафов вместо блокировки ресурсов, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Окончательное решение по поводу выполнения требований российского законодательства компаниями Twitter и Facebook будет принято в январе 2020 года, - сказал Жаров. - Очень надеюсь, что у нас помимо блокировки - единственной меры наказания нарушителя закона, появятся иные механизмы - штрафы, о которых я уже неоднократно говорил. Будем надеяться, что до нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий".

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Жаров, Александр АлександровичРоссияПМЭФ-2019
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